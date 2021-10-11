Этого нельзя делать! Заявление Петракова перед Боснией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что нашей команде нельзя играть вничью с Боснией в отборочном матче ЧМ-2022

Александр Петраков готовит сборную к матчу с Боснией / Фото: УАФ

Уже завтра во Львове сборная Украины проведет ключевой матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Накануне встречи с Боснией наставник национальной команды Александр Петраков признался, что еще толком не просматривал игры соперника.

"Я не смотрел матчи Боснии, так как был занят финнами. Но когда мы уже сели в самолет, мне тут же дали информацию о них. Я посмотрел последний их поединок с Казахстаном, также видел матч с Францией.

Сейчас мне дали разные материалы об этой команде. А вчера мы посмотрели с ребятами минут 20 нарезок с их игрой", – заявил тренер.

Также Петраков уверен, что не нужно мотивировать футболистов. Они сами все понимают.

"Мы сейчас с ребятами ехали и вспоминали, что знаем друг друга с 2010 года. Вот когда они были маленькими, мне нужно было их мотивировать, а сейчас... Они уже опытные игроки, не нужно ничего говорить. Это будет уже слишком. Они все и сами знают, ведь нам нельзя даже вничью завтра играть", – признался Петраков.

Кстати, появилась информация, что Руслан Малиновский готовый помириться с тренером ради национальной команды.

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"Без комментариев", – был лаконичен Петраков.