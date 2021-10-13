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Это ужас! Игрок сборной Украины назвал причину фиаско во Львове

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 октября, 00:36
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Полузащитник национальной команды Тарас Степаненко остался недоволен полем, а также посетовал на психологию в сборной Украины
Степаненко недоволен львовским газоном
Степаненко недоволен львовским газоном / Фото: REUTERS

Сборная Украины усложнила себе задачу пробиться на ЧМ-2022. Во Львове наша команда сыграла вничью с Боснией – 1:1.

Причину неудачи назвал полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко. Он недоволен состоянием поля на "Арене Львов".

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"Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны и выбегали в контратаки, где нужно было отдать последний пас. Этого не хватало с Финляндией, не хватило и сейчас. Когда нужно выбегать и делать последний пас. Над этим нужно работать. Я думаю, что результат справедливый. Нельзя сказать, что у соперника не было моментов", – сказал Степаненко в интервью Футбол 1.

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"Я хотел бы обратить внимание на состояние поля. Сборная не так часто играет во Львове, нужно что-то делать. Мы не можем все матчи играть на "Олимпийском", где хорошее поле. Это ужас. Мяч остановить нельзя, ребята скользят. Мы хотим играть на турнирах, а у нас одно поле в стране".

"Но самая большая проблема – это то, что мы низко сели. Это привело к проблемам. Думаю, это наша психология не очень хорошая. Мы забили и садимся обороняться. Нам по зубам эта команда. Это чистая психология, когда счет 1:0 или 2:1, а ты назад начинаешь отходить. Это нужно менять", – цитирует Степаненко sport.ua.

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