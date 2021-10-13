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Думал, как бы не проиграть во Львове: Петраков ошарашил после ничьей с Боснией

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 октября, 00:48
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков неудовлетворен ничьей в матче против Боснии и Герцеговины в отбое на ЧМ-2022
Александр Петраков - о матче против Боснии
Александр Петраков - о матче против Боснии / Фото: Reuters

Украина вела в счете, но не удержала такую важную победу. Видео голов и обзор матча Украина – Босния есть на нашем сайте.

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"В раздевалке все расстроены. Результат отрицательный, сыграли вничью, мы знали, что все равно будем играть лобовую игру в Боснии. Еще есть игра Босния – Финляндия. Я ребятам поблагодарил за игру, давайте будем готовиться к игре с Боснией

На этом уровне надо свои моменты забивать. Не забиваешь ты – забьют тебе. Глубоко сели, Матвиенко и Соболь с зазорами играли.

Яремчук еще в перерыве просил, Ярмоленко тоже устал. Замены ни были спланированы. У меня нет к ним претензий. Я видел, что Шапаренко было тяжело. Он молодец, всю игру в Финляндии сыграл, он тоже не железный.

Хотел сменить защитника, чтобы было 4-4-2. Ребята устали, я думал, как бы не проиграть во Львове. Мы в перерыве говорили, что надо раньше встречать. Что уж говорить сейчас...

Почему Довбик? Это было мое решение. Я его выпускал в Хельсинки, а здесь было чисто мое решение. Понадеялся на Сикана.

Я такой поддержки еще не видел. Спасибо за поддержку. Извиняюсь за результат", – сказал Петраков в эфире канала "Футбол-1".

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18
7
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10
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8
Металлист 1925
10
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13
9
Верес
10
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12
10
Рух
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11
Колос
9
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11
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8
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