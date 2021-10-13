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"Если Петраков идет против своего игрока – он обязан побеждать". В России назвали виновника ничьей во Львове

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 октября, 10:36
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В решающем поединке за путевку в плей-офф сборная Украины упустила победу в игре с Боснией (1:1). Ключевым моментом эксперты считают замену "десятки" Шапаренко на классического опорника Сидорчука
Украина vc Босния и Герцеговина
Украина vc Босния и Герцеговина / Фото: Коллаж: Сегодня

Своим мнением о результате матча во Львове между сборными Украины и Боснии поделился в своем телеграм-канале известный российский комментатор Алексей Андронов.

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Футбольный эксперт уверен, что причины неудачи во Львове стоит искать в конфликте наставника национальной команды Александра Петракова с футболистом Аталанты Русланом Малиновским.

"Я полагаю, тренер сборной Украины Петраков получил то, что хотел. И еще получит. Если ты тренер национальной сборной и идешь all-in против своего же игрока – ты обязан побеждать.

Никаких других вариантов – нет.

Украинцы первыми открыли счет в матче против Боснии
Украинцы первыми открыли счет в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Черчесов не брал Денисова. Куда менее однозначного кандидата, чем Малиновский. И все равно меч был занесен.

Ты имеешь право на собственное мнение. Но только при одном условии – ты побеждаешь.

Эме Жаке выиграл ЧМ без Кантона и Жинола. А Йогги Лев без Хуммельса и Мюллера едва не положил команду в гроб...", – написал Андронов.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной
Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

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Добавим, что сам Александр Петраков в эфире программы Головна команда сетовал на отсутствии в составе сборной Украины креативного полузащитника, но при этом на октябрьские матчи не вызвал Руслана Малиновского – лучшего распасовщика Серии А в минувшем сезоне.

Малиновский снова феерит в составе Аталанты
Малиновский снова феерит в составе Аталанты / Фото: Reuters

Отметим, что после матча во Львове сборная Украины удержалась на втором месте группы D, имея в своем активе 9 очков после семи сыгранных поединков. Теперь нашей команде нужно обязательно побеждать на выезде Боснию и надеяться на благоприятные результаты конкурентов – Финляндии и Боснии.

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Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы.

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