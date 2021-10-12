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На каком месте Украина в группе отбора на ЧМ-2022 после ничьей с Боснией

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 октября, 23:53
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Сборная Украины не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в отборочном поединке на Чм-2022 и усложнила себе задачу выхода в стыковые матчи
Украинцы потеряли очки, но не шансы выйти на ЧМ-2022
Украинцы потеряли очки, но не шансы выйти на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Украинцы вели в счете с 16-й минуты встречи, но незадолго до финального свистка позволили боснийцам сравнять. Видео голов и обзор матча Украина – Босния есть на нашем сайте.

Украина набрала всего одно очко, сохранив за собой второе место в турнирной таблице групп D.

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Но теперь Финляндия, обыгравшая сегодня Казахстан, отстает от команды Александра Петракова всего на один балл. При этом, у них на один сыгранный матч меньше!

Босния остается на четвертом месте в таблице и пока еще сохраняет шансы на выход в плей-офф отбора на катарский мундиаль.

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Ничья не вписывалась в планы сборной Украины, но это еще не крах надежд завоевать путевку в плей-офф. В заключительном матче отбора нам нужно обязательно обыгрывать боснийцев на выезде и надеяться на соперников Финляндии.

Нам нужно, чтобы в оставшихся двух поединках Финляндия взяла не больше четырех очков. У них впереди матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

Видео голов матча Украина – Босния:

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