Финляндия догнала Украину! Попасть на ЧМ-2022 теперь сложнее

Сегодня в Европе проходят отборочные поединки ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Босния.
Встреча во Львове начнется в 21:45. А один поединок нашей группы уже завершился. Сборная Финляндии в гостях обыграла команду Казахстана – 2:0. Дублем отличился нападающий финской сборной Теэму Пукки.
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Таким образом, сборная Финляндии в шести матчах набрала 8 очков и догнала национальную команду Украины, которая занимает второе место благодаря лучшей разнице мячей.
Тем не менее, теперь даже две победы на Боснией не гарантируют нашей команде путевку в плей-офф.
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Оставшиеся матчи в нашей группе:
12.10. Украина – Босния
13.11. Босния – Финляндия
13.11. Франция – Казахстан
16.11. Босния – Украина
16.11. Финляндия – Франция
Напомним, что первая команда группы выходят напрямую на ЧМ-2022, вторая – попадает в плей-офф.