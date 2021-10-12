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На якому місці Україна в групі відбору на ЧС-2022 після нічиєї з Боснією

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 23:53
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Збірна України не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у відбірковому поєдинку на ЧС-2022 і ускладнила собі завдання виходу в стикові матчі
Українці втратили очки, але не шанси вийти на ЧС-2022
Українці втратили очки, але не шанси вийти на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Українці вели в рахунку з 16-ї хвилини зустрічі, але незадовго до фінального свистка дозволили боснійцям зрівняти. Відео голів та огляд матчу Україна – Боснія є на нашому сайті.

Україна набрала всього одне очко, зберігши за собою друге місце в турнірній таблиці груп D.

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Але тепер Фінляндія, яка обіграла сьогодні Казахстан, відстає від команди Олександра Петракова всього на один бал. При цьому, у них на один зіграний матч менше!

Боснія залишається на четвертому місці в таблиці і поки ще зберігає шанси на вихід в плей-офф відбору на катарський мундіаль.

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Нічия не вписувалася в плани збірної України, але це ще не крах надій завоювати путівку в плей-офф. У заключному матчі відбору нам потрібно обов'язково обігрувати боснійців на виїзді і сподіватися на суперників Фінляндії.

Нам потрібно, щоб в останніх двох поєдинках Фінляндія взяла не більш чотирьох очок. У них попереду матчі проти Боснії (в гостях) і Франції (вдома).

Відео голів матчу Україна – Боснія:

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9
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