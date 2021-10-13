12 октября 21:45
Украина 1
Босния и Герцеговина 1
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Креативного хава нет? Так он же в Италии, клоун!" Фанаты разносят Петракова

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 октября, 08:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Болельщики набросились на главного тренера сборной Украины после ничьей с Боснией, припомнив ему невызов Малиновского
Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Болельщики в соцсетях разгромили тренера сборной Украины Александра Петракова после львовской ничьей 1:1 с Боснией, которая до предела усложнила борьбу нашей команды за второе место в группе и попадание в плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Ключевым моментом матча стала замена атакующего полузащитника Шапаренко на оборонительного Сидорчука на 72-й минуте – после нее украинцы прижались к своим воротам и, как следствие, пропустили от Боснии.

Реклама

При этом после игры Петраков в эфире программы Головна команда посетовал: "Мне ассистенты еще раньше, на 62-й минуте, говорили, что нужно менять уставшего Шапаренко. Говорю: "На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную".

Реплика Петракова об отсутствии креативного хава довела фанатов до безумия. Вот некоторые из их комментариев:

Реклама

"Так у нас и вправду нет креативного хава – он, благодаря вам же, остался в Италии"

"Тренер – клоун. Ему некого выпустить на замену, зато один из лучших игроков Серии А не вызван в сборную"

"Ну, конечно, Малиновский не вписывается в эти схемы..."

"Штрафной на последних секундах. Точка Малиновского. А бить приходится Зубкову, и тот лупит в стенку"

Болельщики советуют Петракову переступить через свою гордыню и наладить отношения с Малиновским, с которым тренер сборной ранее побил горшки: "Нужно вызывать его в ноябре на последний матч с Боснией – или будем надеяться на Булецу?"

Малиновский vs Петраков
Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы. Вот один из вариантов. Украина играет с Боснией вничью, Финляндия играет с Боснией вничью, а затем проигрывает Франции. В этом случае у нас остается 10 очков, а у Финляндии и Боснии – по 9. Но это должно так нашей команде подфартить, что даже Олег Блохин позавидует!

Реклама

Оставшиеся матчи группы D

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

  • Разница мячей во всех матчах группы
  • Забитые мячи во всех матчах группы
  • Результаты личных встреч
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять