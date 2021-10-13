15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Петраков вистрілив собі в ногу: ось вам і відлуння матчу Україна – Боснія

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 жовтня, 13:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тренеру збірної України Олександру Петракову дісталося від агента В'ячеслава Заховайла за те, що той не викликав Руслана Маліновського, а тепер скаржиться на брак креативних гравців
Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

До вболівальницької критики тренера збірної України Олександра Петракова після львівських 1:1 із Боснією приєднався відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

"Маліновський в Аталанті адаптований до вертикального стилю (який сповідує Петраков). Не викликавши його до збірної, Петраков вистрілив сам собі в ногу. І смішно було від нього чути після матчу з Боснією, що на лаві запасних йому не вистачило креативних гравців... І ще смішніше, що Маліновський не підходить йому за стилем", – написав у Facebook Заховайло

Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Раніше Заховайло пояснив, чому у збірної України сідають батарейки в другому таймі.

"Збірна укомплектована гравцями Шахтаря і Динамо, де сповідується інший стиль гри. І, відповідно, гравці адаптовані до інших обсягів роботи. Є різниця, виконувати швидкісну роботу на дистанціях 10-20 метрів чи, наприклад, 50-60 метрів? Різниця величезна..."

"Ось цим і відрізняється позиційний стиль від вертикального. У клубі ти адаптований до іншого виду навантажень. І запрошуючи на посаду головного тренера збірної фахівця з іншим стилем гри (відмінним від базових клубів), ти дуже ризикуєш зганьбитися. У збірній немає часу на фізичну перепідготовку гравців", – зауважив Заховайло.

Реклама

В'ячеслав Заховайло
В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Нагадаємо, шанси на друге місце в групі і потрапляння до плей-оф у збірної України ще залишаються. За певних умов нам може вистачити навіть нічиєї у виїзній грі з Боснією 16 листопада.

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55

Львів

16 жовт

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Дивись на:
Субота, 16 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти