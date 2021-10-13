Петраков вистрілив собі в ногу: ось вам і відлуння матчу Україна – Боснія

До вболівальницької критики тренера збірної України Олександра Петракова після львівських 1:1 із Боснією приєднався відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло.
"Маліновський в Аталанті адаптований до вертикального стилю (який сповідує Петраков). Не викликавши його до збірної, Петраков вистрілив сам собі в ногу. І смішно було від нього чути після матчу з Боснією, що на лаві запасних йому не вистачило креативних гравців... І ще смішніше, що Маліновський не підходить йому за стилем", – написав у Facebook Заховайло
Раніше Заховайло пояснив, чому у збірної України сідають батарейки в другому таймі.
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"Збірна укомплектована гравцями Шахтаря і Динамо, де сповідується інший стиль гри. І, відповідно, гравці адаптовані до інших обсягів роботи. Є різниця, виконувати швидкісну роботу на дистанціях 10-20 метрів чи, наприклад, 50-60 метрів? Різниця величезна..."
"Ось цим і відрізняється позиційний стиль від вертикального. У клубі ти адаптований до іншого виду навантажень. І запрошуючи на посаду головного тренера збірної фахівця з іншим стилем гри (відмінним від базових клубів), ти дуже ризикуєш зганьбитися. У збірній немає часу на фізичну перепідготовку гравців", – зауважив Заховайло.
Нагадаємо, шанси на друге місце в групі і потрапляння до плей-оф у збірної України ще залишаються. За певних умов нам може вистачити навіть нічиєї у виїзній грі з Боснією 16 листопада.
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