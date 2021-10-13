В проблемах сборной Украины виноват Казахстан: шок-контент от Петракова

После ничьей 1:1 с Боснией из лагеря сборной Украины прозвучало немало нареканий.
Футболисты пожаловались, что ужасным было поле "Арены Львов", которое, впрочем, не помешало продемонстрировать свое мастерство боснийцам.
Тренер "сине-желтых" Александр Петраков посетовал на уровень чемпионата Украины, откуда вызывает игроков в сборную, промолчав, что сам же отказался от услуг одного из лучших футболистов Серии А Малиновского.
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Но этим список жалоб не ограничился.
Еще одной причиной сложного турнирного положения сборной Украины, которая рискует оказаться за бортом плей-офф за выход на ЧМ-2022, Петраков назвал безволие сборной Казахстана.
Дескать, у Украины в сентябре казахстанцы очки отобрали, сыграв с нами вничью 2:2, а вот нашим конкурентам Боснии и Финляндии проиграли по 0:2.
"Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией", – пожаловался Александр Петраков.
Несмотря ни на что, шансы на второе место в группе у Украины остаются. При определенных раскладах нам может хватить даже ничьей в выездной игре с Боснией 16 ноября.
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