В проблемах сборной Украины виноват Казахстан: шок-контент от Петракова

Тренер сборной Украины пожаловался на команду Казахстана, которая у нас очки отобрала, а вот нашим конкурентам, боснийцам и финнам, проиграла

Петраков недоволен Казахстаном / Фото: Reuters

После ничьей 1:1 с Боснией из лагеря сборной Украины прозвучало немало нареканий.

Футболисты пожаловались, что ужасным было поле "Арены Львов", которое, впрочем, не помешало продемонстрировать свое мастерство боснийцам.

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Тренер "сине-желтых" Александр Петраков посетовал на уровень чемпионата Украины, откуда вызывает игроков в сборную, промолчав, что сам же отказался от услуг одного из лучших футболистов Серии А Малиновского.

Но этим список жалоб не ограничился.

Еще одной причиной сложного турнирного положения сборной Украины, которая рискует оказаться за бортом плей-офф за выход на ЧМ-2022, Петраков назвал безволие сборной Казахстана.

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Дескать, у Украины в сентябре казахстанцы очки отобрали, сыграв с нами вничью 2:2, а вот нашим конкурентам Боснии и Финляндии проиграли по 0:2.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

"Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией", – пожаловался Александр Петраков.

Пукки забил два гола Казахстану / Фото: REUTERS

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Несмотря ни на что, шансы на второе место в группе у Украины остаются. При определенных раскладах нам может хватить даже ничьей в выездной игре с Боснией 16 ноября.