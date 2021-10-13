Не Ярмоленко: аналитики определили лучшего игрока Украины с Боснией

По итогам матча Украина – Босния 1:1 аналитики WhoScored назвали лучшим игроком в составе хозяев Андрея Пятова.
"Горняк", пропустивший один мяч, но при этом несколько рас спасший ворота хозяев, получил оценку 7,3. Второе-третье места по оценкам от аналитиков в украинской сборной разделили автор гола Андрей Ярмоленко и защитник Николай Матвиенко (по 7,1).
ОЦЕНКИ ИГРОКАМ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
При этом лучшим игроком матча во Львове назван защитник сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич (7,7 балла), гол которого на 77-й минуте позволил гостям увезти домой устраивающую их ничью 1:1.
ОЦЕНКИ ИГРОКАМ СБОРНОЙ БОСНИИ
Ранее мы рассказывали, как сборной Украины занять второе место в группе. Вот один из вариантов. Украина играет с Боснией вничью, Финляндия играет с Боснией вничью, а затем проигрывает Франции. В этом случае у нас остается 10 очков, а у Финляндии и Боснии – по 9. Но это должно так нашей команде подфартить, что даже Олег Блохин позавидует!
Оставшиеся матчи группы D
13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан
16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция
Критерии определения мест при равенстве очков в группе
- Разница мячей во всех матчах группы
- Забитые мячи во всех матчах группы
- Результаты личных встреч
- Рейтинг фэйр-плей
- Жребий
Читайте также:
- "Креативного хава нет? Так он же в Италии, клоун!" Фанаты разносят Петракова
- Не наиграли на победу: лидер сборной Украины смирился с ничьей с Боснией
- Думал, как бы не проиграть во Львове: Петраков ошарашил после ничьей с Боснией
- Это ужас! Игрок сборной Украины назвал причину фиаско во Львове
- На каком месте Украина в группе отбора на ЧМ-2022 после ничьей с Боснией
- Украина – Босния: онлайн решающего матча отбора ЧМ-2022