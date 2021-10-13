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Не Ярмоленко: аналитики определили лучшего игрока Украины с Боснией

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
13 октября, 09:17
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Самую высокую оценку за поединок с Боснией, завершившийся вничью 1:1, в составе украинской сборной получил вратарь Андрей Пятов
Босния увезла из Львова ничью
Босния увезла из Львова ничью / Фото: Reuters

По итогам матча Украина – Босния 1:1 аналитики WhoScored назвали лучшим игроком в составе хозяев Андрея Пятова.

"Горняк", пропустивший один мяч, но при этом несколько рас спасший ворота хозяев, получил оценку 7,3. Второе-третье места по оценкам от аналитиков в украинской сборной разделили автор гола Андрей Ярмоленко и защитник Николай Матвиенко (по 7,1).

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ОЦЕНКИ ИГРОКАМ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

При этом лучшим игроком матча во Львове назван защитник сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич (7,7 балла), гол которого на 77-й минуте позволил гостям увезти домой устраивающую их ничью 1:1.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ СБОРНОЙ БОСНИИ

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Ранее мы рассказывали, как сборной Украины занять второе место в группе. Вот один из вариантов. Украина играет с Боснией вничью, Финляндия играет с Боснией вничью, а затем проигрывает Франции. В этом случае у нас остается 10 очков, а у Финляндии и Боснии – по 9. Но это должно так нашей команде подфартить, что даже Олег Блохин позавидует!

Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

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Оставшиеся матчи группы D

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

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18
7
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16
8
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13
9
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12
10
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11
11
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8
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