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Нефарт в фартовом городе! Сборная Украины снова не выиграла в отборе на ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 октября, 23:34
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Во Львове наша команда упустила победу над сборной Боснии и усложнила себе задачу занять второе место в отборочной группе
Мы снова не выиграли
Мы снова не выиграли / Фото: REUTERS

Давно мы такого крутого футбола в исполнении сборной Украины не видели. Как правило, в сверхважных с турнирной точки зрения поединках наша команда играет очень осторожно. А тут в матче с Боснией украинцы порадовали качеством игры, но не результатом.

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Турнирная ситуация в нашей группе такая, что на второе место претендуют Украина, Босния и Финляндия. При равенстве в расчет берется разница мячей.

В общем, терять очки сегодня нашей команде нельзя было. Да и Львов – у нас фартовый город. Здесь украинцы еще никогда не проигрывали. Вот и понеслись они с первых минут вперед словно ураган. И быстро забили.

На 15-й минуте Цыганков прошел левым флангом и прострелил, где на дальней штанге Андрей Ярмоленко в касание отправил мяч в сетку!

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А на 24-й минуте наша команда просто обязана была удваивать счет. Тымчик вышел один на один и не смог перебросить вратаря боснийцев.

Потом у Цыганкова был момент, но головой с отличной позиции тот пробил мимо ворот.

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Боснийцы проснулись лишь под конец тайма. Два подряд удара с острого угла Колашинаца были очень опасными.

А затем Пятов выручил после удара Джеко с линии штрафной.

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После перерыва снова Украина упустила пару моментов. Красивый пас Ярмоленко пяткой в штрафной не смог завершить Шапаренко. Потом Тымчик бил в дальний угол и мяч просвистел рядом со штангой. Яремчук вышел один на один, но не попал в ворота.

Но где-то к часу игры такой высокий темп сказался на нашей команде. Футболисты стали выдыхаться и прижиматься к своим воротам. Инициатива перешла к боснийцам.

Сначала Джеко пробивал красиво под перекладину и Пятов в эффектном прыжке достал мяч. Потом Матвиенко с Кривцовым гасили пожар в собственной штрафной. А затем защита упустила Ахмедходжича, который низом вогнал мяч в дальний угол.

Ничья – 1:1. Это еще не приговор для нашей команды. Но через месяц нужно побеждать в Боснии.

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи

13.11. Босния – Финляндия
13.11. Франция – Казахстан

16.11. Босния – Украина
16.11. Финляндия – Франция

Напомним, что первая команда группы выходит напрямую на ЧМ-2022, вторая – попадает в плей-офф.

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