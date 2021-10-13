15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Почему сборная Украины позорится во вторых таймах: прозвучало объяснение

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 октября, 11:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Агент Вячеслав Заховайло рассказал, почему, ведя в счете в матче с Боснией, украинская сборная прижалась к своим воротам и в итоге пропустила
Украина упустила победу над Боснией - 1:1
Украина упустила победу над Боснией - 1:1 / Фото: Getty Images

По мнению агента Вячеслава Заховайло, сотрудничавшего с Русланом Ротанем и Сергеем Рыбалкой, причина упадка сил футболистов сборной Украины во втором тайме матча с Боснией 1:1 – в том, что в национальной команде они играют в куда более энергозатратный футбол, чем в своих клубах.

"Многие болельщики и журналисты не понимают, почему игроки сборной во вторых таймах подсаживаются (устают) и не выдерживают функционально весь матч. Попробую объяснить. Сборная укомплектована игроками Шахтера и Динамо, где исповедуется другой стиль игры. И, соответственно, игроки адаптированы к другим объемам работы. Есть разница, выполнять скоростную работу на дистанциях 10-20 метров, или, например, 50-60 метров? Разница огромная..."

Реклама

"Вот этим и отличается позиционный стиль от вертикального. В клубе ты адаптирован к другому виду нагрузок. И приглашая на пост главного тренера сборной специалиста с другим стилем игры (отличным от базовых клубов), ты очень рискуешь опозориться. В сборной нет времени на физическую переподготовку игроков", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло.

Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Вячеслав Заховайло
Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Напомним, во всех пяти матчах под руководством Александра Петракова сборная Украины вела в счете после первого тайма, но во втором позволяла соперникам отыграться – исключением стала только победная встреча с Финляндией 2:1.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55

Львов

16 окт

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Смотри на:
Суббота, 16 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять