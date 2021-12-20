Воно коштує майже 12 тисяч доларів! Баюл показала новорічну сукню

Легендарна фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл розпочала підготовку до Нового року. Раніше Баюл наїхала на російських журналістів.
В Instagram Оксана показала, яке плаття собі купила. Акцентувавши увагу на його ціні – 11 775 доларів!
"2022 рік Водяного тигра обіцяє позитивні зміни. Ваш бізнес буде стабільним, а фінанси будуть плавно текти протягом усього року... Моя сукня на Новий рік готова", – підписала відео Баюл.
Далі по темі
Раніше ми писали, що спортсменка розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто працюватиме? Усі тренери в Росії.
Дивіться, як Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері:
Нагадаємо, що раніше Оксана вшанувала пам'ять жертв теракту 11 вересня, убравшись у шарф у кольорах американського прапора.
Читайте також:
- А Баюл помолодшала: відмовниця від України показала, яка вона американка
- Нехай щастить, або не**й шастати: реакція Мережі на відмову Баюл від українського паспорта
- Я відмовляюся від українського громадянства! Гучна заява Баюл
- Баюл про Шеву: "Вчасно пішов. Інакше прогнали б капцями"
- В Америці на мені поставили клеймо – алкоголік: Баюл порівняла себе з Брітні Спірс
- Запропонували гімн Росії замість українського: після перемоги Баюл не знайшли "Ще не вмерла..."