Оно стоит почти 12 тысяч долларов! Баюл показала новогоднее платье

Легендарная фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл начала подготовку к Новому году. Ранее Баюл наехала на российских журналистов.
В Instagram Оксана показала, какое платье себе купила. Акцентировав внимание на его цене – 11 775 долларов!
"2022 год Водяного тигра сулит позитивные изменения. Ваш бизнес будет стабильным, а финансы будут плавно течь в течение всего года… Мое платье на Новый год готово", – подписала видео Баюл.
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Ранее мы писали, что спортсменка разгромила идею провести Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России.
Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере:
Напомним, что ранее Оксана почтила память жертв теракта 11 сентября, нарядившись в шарф в цветах американского флага.
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