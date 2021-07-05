В Америке на мне поставили клеймо – алкоголик: Баюл сравнила себя с Бритни Спирс

Знаменитая фигуристка давно завязала с алкоголем и не соглашается с обвинениями СМИ. Она утверждает, что аварии не случилось бы, если бы ее команда действовала по-другому

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл рассказала правду о своей аварии в 1997 году. В СМИ гуляет версия, что спортсменка была в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, а некоторые даже написали о наркотиках.

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"Первыми приехали не полицейские, а медики. Они забрали меня в больницу, и они продали информацию Associated Press о том, что я была в нетрезвом состоянии. Хотя это запрещено законом. Потом, кто открывал двери в клуб? Разве не знали, что это Оксана Баюл? Но все равно наливали. Честно, если бы моя команда на тот момент действовала по-другому, результат был бы другой. Я зарабатывала деньги, а они переправлялись через Каймановы острова в Украину моей командой", – рассказала Баюл в интервью Спорт-Экспресс.

Оксана Баюл критикует российские СМИ

Оксана не стала опровергать слухи об алкоголе, но уверяет, что давно завязала и ведет здоровый образ жизни.

"После той аварии в Америке на мне поставили клеймо, как в нацистской Германии на заключенных. Мол, я алкоголик. А какой я алкоголик? Я закончила пить и не знаю даже, когда последний раз выпивала. Да, я была там, но это уже в далеком прошлом. А сейчас веду трезвый образ жизни. Я уже много чего повидала. Я осталась без родителей в 13 лет и заработала все своими руками и коньками. Никто серебряную ложку в рот не клал. И когда я отказалась дать интервью тому сайту, они написали текст, где приплели наркотики и много чего. В 43 относишься к этому спокойно, но все равно больно. Я уже там была, но я уже не там.

Баюл – олимпийская чемпионка-1994 / Фото: Instagram