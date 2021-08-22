Нехай щастить или не**й шастать: реакция Сети на отказ Баюл от украинского паспорта

Первая Олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл сегодня ошарашила заявлением о том, что она отказывается от украинского гражданства. Как на это отреагировала Сеть

Оксана Баюл оказалась от украинского паспорта / Фото: Instagram

Знаменитая фигуристка уже 25 лет живет в США. Однако только сейчас она решилась на смену гражданства.

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Под заявлением чемпионки в Instagram пользователи высказали свое мнение на решение бывшей украинки. Большинство из них высказывали критику в сторону Баюл:

Нехай щастить или не**й шастать…

Головой в бортик вы давно судя по всему треснулись…

English??!!! Що за фігня!! Тільки кацапською!!!! Яка англійська!!??? Що за зрада? Ви знаєте, як Путін робить із зрадниками?!! Забули Літвіненко, Березовського!!?? Там лабораторії ламаються від новічка!

Баба з воза!

А комусь взагалі це цікаво? Більшість не знають, хто ви

Это абсолютно нормально – вы даже не говорите на языке страны, от которой отказываетесь. До свидания!

Хоча б мову вивчила, хай виходить, нам не шкода.

Скатертью дорога, обиженная дамочка.

І це все, через то що Зеленський вас не запросив на святкування тридцятиріччя незалежності України? Як шо так, то ви з глузду з'їхали!

Срочно высылайте российских "журналистов" , нужно сделать интервью!

Яка страшна втрата, патірялі алкагалічку. Позорище, там і сиди

Хм... А чого це США? Шо в Саратові немає льодової арени? Треба їхати до брацької раші бо там всі тренера. Чому загнивающий запад, США скоро распадецца....

Такі продажні шавки тут і не потрібні! Воно навіть писати українською не вміє. Забудемо, що така спортсменка взагалі існувала, тим паче, що ніде, окрім України її ніхто й не пам'ятає... Амінь!

Україна – це не Зеленський. Україна – це ті тисячі військових, які віддали свої життя. Гадаєте, їхній внесок менший за ваш? вирішили змінити громадянство – ваше право. Але навіщо ці образи і публічні заяви? ви не Україну принизили, а себе

Детские обидки какие-то... Самомнение у Вас конечно... От скромности не умрёте. Вы выиграли золото и уехали в США. Украина Вас обязана уважать за пьяные выходки в отелях и нетрезвые заявления типа: "Все русские любят быструю езду"? А Вы высказывались по поводу агрессии РФ против Украины? Ну, так какая Вы украинка?)

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

А перед этим Баюл не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины, на что она пожаловалась в Сети. Большинство посчитали, что это и стало причиной отказа фигуристки от своей родины.

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Правда, особого патриотизма за ней и не было замечено. В недавнем интервью российским СМИ Баюл заявила, что "Украине надо дружить с Россией". Также в интервью она восхищалась умением Путина договариваться.