Нехай щастить или не**й шастать: реакция Сети на отказ Баюл от украинского паспорта

Знаменитая фигуристка уже 25 лет живет в США. Однако только сейчас она решилась на смену гражданства.
Под заявлением чемпионки в Instagram пользователи высказали свое мнение на решение бывшей украинки. Большинство из них высказывали критику в сторону Баюл:
- Нехай щастить или не**й шастать…
- Головой в бортик вы давно судя по всему треснулись…
- English??!!! Що за фігня!! Тільки кацапською!!!! Яка англійська!!??? Що за зрада? Ви знаєте, як Путін робить із зрадниками?!! Забули Літвіненко, Березовського!!?? Там лабораторії ламаються від новічка!
- Баба з воза!
- А комусь взагалі це цікаво? Більшість не знають, хто ви
- Это абсолютно нормально – вы даже не говорите на языке страны, от которой отказываетесь. До свидания!
- Хоча б мову вивчила, хай виходить, нам не шкода.
- Скатертью дорога, обиженная дамочка.
- І це все, через то що Зеленський вас не запросив на святкування тридцятиріччя незалежності України? Як шо так, то ви з глузду з'їхали!
- Срочно высылайте российских "журналистов" , нужно сделать интервью!
- Яка страшна втрата, патірялі алкагалічку. Позорище, там і сиди
- Хм... А чого це США? Шо в Саратові немає льодової арени? Треба їхати до брацької раші бо там всі тренера. Чому загнивающий запад, США скоро распадецца....
- Такі продажні шавки тут і не потрібні! Воно навіть писати українською не вміє. Забудемо, що така спортсменка взагалі існувала, тим паче, що ніде, окрім України її ніхто й не пам'ятає... Амінь!
- Україна – це не Зеленський. Україна – це ті тисячі військових, які віддали свої життя. Гадаєте, їхній внесок менший за ваш? вирішили змінити громадянство – ваше право. Але навіщо ці образи і публічні заяви? ви не Україну принизили, а себе
- Детские обидки какие-то... Самомнение у Вас конечно... От скромности не умрёте. Вы выиграли золото и уехали в США. Украина Вас обязана уважать за пьяные выходки в отелях и нетрезвые заявления типа: "Все русские любят быструю езду"? А Вы высказывались по поводу агрессии РФ против Украины? Ну, так какая Вы украинка?)
А перед этим Баюл не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины, на что она пожаловалась в Сети. Большинство посчитали, что это и стало причиной отказа фигуристки от своей родины.
Правда, особого патриотизма за ней и не было замечено. В недавнем интервью российским СМИ Баюл заявила, что "Украине надо дружить с Россией". Также в интервью она восхищалась умением Путина договариваться.
А еще ранее мы писали, что Баюл была замечена в симпатии к Путину. Оксана не признавала победу Джо Байдена на выборах президента США, пока его не поздравит Путин. При этом в своих сообщениях она называла его уважительно "Владимир Владимирович".