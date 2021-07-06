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Предложили гимн России вместо украинского: после победы Баюл не нашли "Ще не вмерла..."

Елена Павлова, Андрей Трофимов
6 июля, 12:04
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Фигуристка Оксана Баюл рассказала, как организаторы Олимпийских Игр-1994 в Лиллехаммере не нашли гимн Украины для награждения, а чемпионка не пошла на открытие из-за теплых штанов
Оксана Баюл и ее "Лебедь"
Оксана Баюл и ее "Лебедь" / Фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию в составе Украины Оксана Баюл рассказала о проблемах на Олимпиаде. А также отметила, что тогда не знала про разборки в американской сборной между Нэнси Кэрриган и Тоней Хардинг. Ранее Баюл сравнила себя с Бритни Спирс.

"Я не знала, что происходит в сборной США. Телевизор не смотрела, и я поняла, что что-то не так, только когда приехали в Лиллехаммер. Там тоже было забавно — у меня, например, из специально выданной формы пропали теплые штаны. Поэтому я не пошла на церемонию открытия — чтобы не заболеть, тренеры придержали. Куда эти штаны делись — без понятия", – цитирует Баюл СЭ

Оксана Баюл и ее дочка
Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

"Когда пошли тренировки, пришло странное ощущение. Ukraine и USA рядом по алфавиту, так что мы катались рядом с ними. Тренировки превратились в шоу, много народу, толпа прессы. Получилось, что кататься плохо уже нельзя"

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Особенно запомнилась неразбериха после окончания, когда не могли найти гимн. Нашему начальнику команды Людмиле Михайловской говорят: "Мы не можем найти гимн Украины. Но можем сыграть российский гимн" После этих слов она села в машину с мигалкой, поехала в олимпийскую деревню, привезла гимн, поставили"

Ранее Баюл насмехалась над успехами сборной на Евро.

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3
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И
Г
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3
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5
3
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4
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3
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1
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Г
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