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Баюл разгромила идею провести Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 августа, 13:23
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Знаменитая фигуристка Оксана Баюл критически восприняла идею президента Украины Владимира Зеленского провести в Украине зимние Олимпийские игры
Оксана Баюл прокомментировала идею провести в Украине Олимпиаду
Оксана Баюл прокомментировала идею провести в Украине Олимпиаду / Фото: AFP, Instagram

Планы провести зимнюю Олимпиаду в Украине появились еще в 2020 году. Тогда заявляли о намерении принять Игры 2028 или 2030 года.

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Однако Баюл считает, что Украине не по силам провести Олимпийские игры. В первую очередь, из-за отсутствия компетентных тренеров, который могли бы воспитать новых чемпионов.

"Удачи с этой идеей. Кто будет на этих аренах работать на результат? Практически все тренеры в России или Америке?", – написала Баюл в Instagram.

А затем она напомнила, что является первой и единственной Олимпийский чемпионкой Украины в фигурном катании.

A кто я такая, напомню… первая Олимпийская чемпионка и единственная в этом виде спорта в нашей стране!", – добавила спортсменка.

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Отметим. что Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости. Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 завоеванными медалями. Если по количеству мы побили Рио и сравнялись с Лондоном, то по качеству – это худшие летние Игры для Украины.

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