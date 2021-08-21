Баюл розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто буде працювати? Всі тренери в Росії

Знаменита фігуристка Оксана Баюл критично сприйняла ідею президента України Володимира Зеленського провести в Україні зимові Олімпійські ігри

Оксана Баюл прокоментувала ідею провести в Україні Олімпіаду / Фото: AFP, Instagram

Плани провести зимову Олімпіаду в Україні з'явилися ще в 2020 році. Тоді заявляли про намір прийняти Ігри 2028 або 2030 року.

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Однак Баюл вважає, що Україні не під силу провести Олімпійські ігри. В першу чергу, через відсутність компетентних тренерів, який могли б виховати нових чемпіонів.

"Удачі з цією ідеєю. Хто буде на цих аренах працювати на результат? Практично всі тренери в Росії чи Америці?", – написала Баюл в Instagram.

А потім вона нагадала, що є першою і єдиною Олімпійський чемпіонкою України у фігурному катанні.

A хто я така, нагадаю... перша Олімпійська чемпіонка і єдина в цьому виді спорту в нашій країні!", – додала спортсменка.

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Відзначимо. що Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності. Україна завершила Олімпійські ігри в Токіо з 19 завойованими медалями. Якщо за кількістю ми побили Ріо і зрівнялися з Лондоном, то за якістю – це найгірші літні Ігри для України.