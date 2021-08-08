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Олімпіада 2020 в Токіо

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Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 серпня, 12:32
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Україна завершила Олімпійські ігри в Токіо з 19 завойованими медалями. Якщо за кількістю ми побили Ріо і зрівнялися з Лондоном, то за якістю – це найгірші літні Ігри для України
Українці взяли в Токіо лиш одне золото
Українці взяли в Токіо лиш одне золото / Фото: Reuters

В Японії українці змогли розжитися лише однією золотою нагородою олімпійським чемпіоном став борець Жан Беленюк.

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У тому ж Ріо було два золота, а рекорд – 9 золотих нагород, був встановлений в Атланті в 1996 році.

Наш самий медальний вид спорту – спортивна гімнастика, де українці встигли завоювати сім медалей з часів незалежності, в цьому році залишився без нагород. Нагадаємо, що кращий український гімнаст Олег Верняєв пропустив Ігри через допінг.

В тренді

Що стосується загальної кількості нагород, то Україна випередила Ріо-2016 і зрівнялася з Лондоном-2012. Рекорд, знову-таки, був встановлений в Атланті-1996 і Сіднеї-2000 – по 23 нагороди.

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Все це вилилося в 44-е місце в загальному медальному заліку Олімпіади-2020. У Ріо ми були 31-ми, а кращий результат українці продемонстрували в Атланті – 9-е місце.

ігриЗолотоСріблоБронзаВсьогоМісце
Соединённые Штаты Америки 1996 Атланта9212239
Австралия 2000 Сідней310102321
Греция 2004 Афіни8592213
Китай 2008 Пекін74112212
Великобритания 2012 Лондон54101914
Бразилия 2016 Ріо-де-Жанейро2541131
Япония2020 Токіо16121944
Всього353668139

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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