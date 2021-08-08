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Олимпиада 2020 в Токио

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Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 августа, 12:32
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Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 завоеванными медалями. Если по количеству мы побили Рио и сравнялись с Лондоном, то по качеству – это худшие летние Игры для Украины
Украинцы взяли лишь одно золото в Токио
Украинцы взяли лишь одно золото в Токио / Фото: Reuters

В Японии украинцы смогли разжиться лишь одной золотой наградойолимпийским чемпионом стал борец Жан Беленюк.

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В том же Рио было два золота, а рекорд – 9 золотых наград, был установлен в Атланте в 1996 году.

Наш самый медальный вид спорта – спортивная гимнастка, где украинцы успели завоевать семь медалей со времен независимости, в этом году остался без наград. Напомним, что лучший украинский гимнаст Олег Верняев пропустил Игры из-за допинга.

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Что касается общего количества наград, то Украина опередила Рио-2016 и сравнялась с Лондоном-2012. Рекорд, опять-таки, был установлен в Атланте-1996 и Сиднее-2000 – по 23 награды.

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Все это вылилось в 44-е место в общем медальном зачете Олимпиады-2020. В рио мы были 31-ми, а лучший результат украинцы продемонстрировали в Атланте – 9-е место.

ИгрыЗолотоСереброБронзаВсегоМесто
Соединённые Штаты Америки 1996 Атланта9212239
Австралия 2000 Сидней310102321
Греция 2004 Афины8592213
Китай 2008 Пекин74112212
Великобритания 2012 Лондон54101914
Бразилия 2016 Рио-де-Жанейро2541131
Япония 2020 Токио16121944
Всего353668139

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Летние Игры в Токио
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