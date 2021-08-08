Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 завоеванными медалями. Если по количеству мы побили Рио и сравнялись с Лондоном, то по качеству – это худшие летние Игры для Украины

Украинцы взяли лишь одно золото в Токио / Фото: Reuters

В Японии украинцы смогли разжиться лишь одной золотой наградой – олимпийским чемпионом стал борец Жан Беленюк.

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В том же Рио было два золота, а рекорд – 9 золотых наград, был установлен в Атланте в 1996 году.

Наш самый медальный вид спорта – спортивная гимнастка, где украинцы успели завоевать семь медалей со времен независимости, в этом году остался без наград. Напомним, что лучший украинский гимнаст Олег Верняев пропустил Игры из-за допинга.

В тренде Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости

Что касается общего количества наград, то Украина опередила Рио-2016 и сравнялась с Лондоном-2012. Рекорд, опять-таки, был установлен в Атланте-1996 и Сиднее-2000 – по 23 награды.

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Все это вылилось в 44-е место в общем медальном зачете Олимпиады-2020. В рио мы были 31-ми, а лучший результат украинцы продемонстрировали в Атланте – 9-е место.