Баюл о Шеве: "Вовремя ушел. Иначе прогнали бы тапками"

Олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл, давно проживающая в Лас-Вегасе, не обошла вниманием уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины по футболу.

"Молодец, Андрей. Красавец. Причем еще и вовремя ушел, победителем. Провел отличную работу и за любой результат, кроме "полуфинала большого турнира", его прогнали бы тапками за все хорошее. А теперь спокойно может в итальянском чемпионате работать", – написала у себя в Instagram Баюл