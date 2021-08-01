Куда уходит Шевченко? 5 вариантов для экс-тренера сборной Украины

За время работы в национальной команде Шевченко заработал неплохое портфолио. Новый клуб должен быть как минимум не хуже нашей сборной.
Читайте также: Шева уходит из сборной: за что мы полюбили тренера сборной Украины
Динамо
Болельщики киевского клуба явно хотели бы увидеть во главе команды легендарного воспитанника, тем более, что активные фанаты продолжают протестовать против приглашения в команду Мирчи Луческу.
Но, во-первых, у Динамо действующий контракт с румынским тренером и после триумфа в прошлом сезоне его никто не уволит.
Во-вторых, сейчас у киевлян нет тех финансовых возможностей, чтобы удовлетворить аппетиты Шевченко, как в плане личного контракта, так и в плане покупки новых исполнителей.
Милан
Не менее родной клуб для Шевы. В Милане уже давно ждут прихода Шевченко, особенно часто его вспоминали в Италии, когда сборная была на ходу в отборе на Евро, а Милан в это время плелся в середине таблицы Серии А.
Но в прошлом сезоне Милан под руководством Стефано Пиоли занял второе место и пробился в Лигу чемпионов, было бы очень некрасиво уволить тренера после такого.
Тем не менее, все может поменяться в случае неудачного старта Милана в новом сезоне. Добавим, что и сам Шева мечтает возглавить "россонери".
Челси
Еще один клуб, с которым связывали Шевченко. Но зимой лондонцы заключили контракт с Томасом Тухелем, который спустя несколько месяцев привел команду к победе в Лиге чемпионов.
Вряд ли Роман Абрамович рискнет уволить коуча даже ради своего хорошего друга.
Другая сборная
Шевченко уже давненько говорил, что хочет себя попробовать в клубном футболе, так что маловероятно, что Андрей Николаевич примет предложение от другой сборной.
Разве что это будет очень заманчивое предложение от кого-то из грандов европейского футбола.
Клуб за пределами Европы
Практически такая же ситуация с командами не из Европы. У Шевы огромные амбиции на тренерском поприще, поэтому вряд ли он сейчас поедет на заработки в Китай, или пойдет по стопам Сергея Реброва и отправится к шейхам.
Это должно быть очень крутое предложение или, например, волевое решение жены-американки перебраться в США. Не зря же говорили, что именно Кристен Пазик настояла на переезде Шевы из Милана в Челси, хотя недавно сам Шевченко опроверг эти слухи.
Очевидного варианта для Андрея Шевченко мы не видим. Впрочем, можно не сомневаться, что долго Шева оставаться без работы не будет!
Лучший матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко: