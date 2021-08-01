1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Правую руку Шевы уже позвали в Россию

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 августа, 16:37
Копировать ссылку
Сегодня Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины – и тут же появилась информация, что его итальянский помощник Мауро Тассотти может возглавить Локомотив
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Руководство московского Локомотива – главный по спорту и развитию Ральф Рангник и технический директор клуба Томас Цорн – рассматривает итальянского специалиста Мауро Тассотти как возможную замену сербу Марко Николичу на посту главного тренера команды.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Ранее 61-летний Тассотти входил в тренерский штаб сборной Украины, где был правой рукой Андрея Шевченко, объявившего, что 1 августа его контракт с Украинской ассоциацией футбола истек.

В тренде

С 1997-го по 2014-го Тассотти работал на разных должностях в структуре Милана, защищая цвета которого, Андрей Шевченко получил "Золотой мяч"-2004.

Правда, слухи о возможном уходе серба Николича из Локомотива появились на фоне разгрома от Зенита 0:3 в матче за Суперкубок России. Но вот в чемпионате РФ москвичи выиграли два стартовых матча, что может снять вопрос об отставке нынешнего коуча с повестки дня.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
9
31
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
10
10
12
32
7
flag Франция ФранцияFR
5
10
6
21
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
8
17
9
flag Италия ИталияIT
4
8
15
27
10
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять