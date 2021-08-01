Правую руку Шевы уже позвали в Россию

Сегодня Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины – и тут же появилась информация, что его итальянский помощник Мауро Тассотти может возглавить Локомотив

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Руководство московского Локомотива – главный по спорту и развитию Ральф Рангник и технический директор клуба Томас Цорн – рассматривает итальянского специалиста Мауро Тассотти как возможную замену сербу Марко Николичу на посту главного тренера команды.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Ранее 61-летний Тассотти входил в тренерский штаб сборной Украины, где был правой рукой Андрея Шевченко, объявившего, что 1 августа его контракт с Украинской ассоциацией футбола истек.

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С 1997-го по 2014-го Тассотти работал на разных должностях в структуре Милана, защищая цвета которого, Андрей Шевченко получил "Золотой мяч"-2004.

Правда, слухи о возможном уходе серба Николича из Локомотива появились на фоне разгрома от Зенита 0:3 в матче за Суперкубок России. Но вот в чемпионате РФ москвичи выиграли два стартовых матча, что может снять вопрос об отставке нынешнего коуча с повестки дня.