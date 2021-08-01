Праву руку Шеви вже покликали до Росії

Сьогодні Андрій Шевченко попрощався зі збірною України – і відразу ж з'явилася інформація, що його італійський помічник Мауро Тассотті може очолити Локомотив

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Керівництво московського Локомотива – керманич зі спорту і розвитку Ральф Рангнік і технічний директор клубу Томас Цорн – розглядає італійського фахівця Мауро Тассотті як можливу заміну сербу Марко Ніколичу на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Раніше 61-річний Тассотті входив до тренерського штабу збірної України, де був правою рукою Андрія Шевченка, який оголосив, що 1 серпня його контракт з Українською асоціацією футболу закінчився.

З 1997-го по 2014-го Тассотті працював на різних посадах в структурі Мілана, захищаючи кольори якого, Андрій Шевченко отримав "Золотий м'яч"-2004.

Правда, чутки про можливий відхід серба Ніколіча з Локомотива з'явилися на фоні розгрому від Зеніту 0:3 в матчі за Суперкубок Росії. Але ось в чемпіонаті РФ москвичі виграли два стартові матчі, що може зняти питання про відставку нинішнього коуча з порядку денного.