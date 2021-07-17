Зенит с Ракицким выиграл Суперкубок России: видео голов

Любитель мастурбации на камеру Артем Дзюба не забил, но и без его помощи Зенит в Калининграде легко справился с Локомотивом – смотрите, как это было

Зенит - Локомотив - 3:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

В Калининграде состоялся матч за Суперкубок России. Зенит из Санкт-Петербурга обыграл московский Локомотив со счетом 3:0 и в шестой раз завоевал трофей.

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Отметим, что у Зенита почти весь матч отыграл украинец Ракицкий, которого заменили на 86-й минуте при счете 3:0. При этом капитан сборной России, провалившей Евро-2020, Артем Дзюба вступил в игру за полчаса до финального свистка – его освистали как свои же фанаты Зенита, так и Локомотива.

Хотя, напомним, буквально накануне любителя мастурбировать на камеру Дзюбу в России назвали лидером рейтинга доверия.

Зенит – Локомотив – 3:0

Голы: Кузяев, 27, Азмун, 57, Ерохин, 83

ВИДЕО ГОЛОВ

Напомним, после провала на Евро-2020 Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной РФ. Преемника для него ищут в интернете.