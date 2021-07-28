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Моуринью хочет украинского нападающего в Рому! Уже добавил его в список желаний

Елена Павлова Елена Павлова
28 июля, 13:16
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Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуринью планирует заполучить в команду нападающего бельгийского Гента и сборной Украины Романа Яремчука
Жозе Моуринью и Роман Яремчук могут встретиться в Роме
Жозе Моуринью и Роман Яремчук могут встретиться в Роме / Фото: Reuters

Про интерес португальского наставника римлян Моуринью к 25-летнего форварду из Львова сообщает ресурс Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Ранее мы писали, что отец нападающего сборной Украины стал полноценным тренером клуба Премьер-лиги.

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По информации источника, Моуринью добавил Яремчука в свой список желаний. Португалец изначально был нацелен на Сердара Азмуна из Зенита, но иранский нападающий уже очень близок к переходу в немецкий Байер.

Жозе Моуринью на пресс-конференции в Риме
Жозе Моуринью на пресс-конференции в Риме / Фото: Официальный сайт ФК "Рома" Италия

Вот только потянет ли Рома финансовые запросы Гента – бельгийский клуб оценивает 25-летнего украинца в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне Роман забил 23 гола в 43 поединках. И хорошо проявил себя на Евро-2020 в сборной Украины, забив два гола и сделав одну передачу.

В тренде

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Однако Роман очень близок к уходу из Гента, о чем говорит тот факт, что Яремчук не попал в заявку Гента на Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что Яремчук близок к трансферу в португальскую Бенфику.

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