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Андрей Шевченко объявил об уходе из сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 августа, 14:57
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду. Шева сообщил, что сегодня истек срок его контракта с национальной ассоциацией
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Шевченко поблагодарил УАФ за возможность поработать во главе с национальной командой. Напомним, что Шевченко намекнул на уход из сборной Украины после Евро-2020.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – написал Шева в Instagram.

Андрей Шевченко возглавил национальную команду в 2016 году и сумел вывести Украину в финальную часть Евро-2020, где его подопечные дошли до четвертьфинала. Также под руководством Шевы Украина поднялась в элитный дивизион Лиги наций, но уже из него вылетела после поражения Швейцарии "в кабинетах".

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