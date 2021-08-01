Андрей Шевченко объявил об уходе из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду. Шева сообщил, что сегодня истек срок его контракта с национальной ассоциацией

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Шевченко поблагодарил УАФ за возможность поработать во главе с национальной командой. Напомним, что Шевченко намекнул на уход из сборной Украины после Евро-2020.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – написал Шева в Instagram.

Андрей Шевченко возглавил национальную команду в 2016 году и сумел вывести Украину в финальную часть Евро-2020, где его подопечные дошли до четвертьфинала. Также под руководством Шевы Украина поднялась в элитный дивизион Лиги наций, но уже из него вылетела после поражения Швейцарии "в кабинетах".