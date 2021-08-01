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Андрій Шевченко оголосив, що йде зі збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 14:57
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду. Шева повідомив, що сьогодні закінчився строк його контракту з національною асоціацією
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Шевченко подякував УАФ за можливість попрацювати на чолі національної команди. Нагадаємо, що Шевченко натякнув, що піде зі збірної України після Євро-2020.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол.

Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди.

Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", – написав Шева в Instagram.

Андрій Шевченко очолив національну команду в 2016 році і зумів вивести Україну до фінальної частини Євро-2020, де його підопічні дійшли до чвертьфіналу. Також під керівництвом Шеви Україна піднялася в елітний дивізіон Ліги націй, але вже з нього вилетіла після поразки Швейцарії "в кабінетах".

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