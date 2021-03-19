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Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида

19 марта, 13:06

Елена Павлова Елена Павлова

"Сине-желтые" вылетают из элитного дивизиона Лиги Наций

Спортивный арбитражный суд Лозанны вынес решение по несыгранному матчу Лиги Наций Швейцария – Украина. И оно не в пользу Украины. Суд подтвердил решение УЕФА и оставил техническое поражение команды Андрея Шевченко.

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Как сообщает в своем Twitter, журналист Игорь Бурбас, самая интересная в этом решении – это резолютивная часть, в которой Украина нигде прямо не называют виновным в несыгранных матча. Мол, виной всему коронавирус, "Украине не повезло стать жертвой ковида", но – техническое поражение.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Напомним, этот поединок должен был пройти 17 ноября. Но санитарный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов на коронавирус, что сделало проведение матча невозможным.

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Позже УЕФА засчитал Украине техническое поражение 0:3 за то, что "сине-желтые" не предусмотрели необходимость полной замены команды. Это означает вылет команды Андрея Шевченко из элитного дивизиона Лиги наций.

Однако Украинская ассоциация футбола решила оспаривать вердикт УЕФА. Павелко уверял, что шансы Украины выиграть дело – высоки.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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