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Шева уходит из сборной: за что мы полюбили тренера сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 августа, 18:10
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Сегодня Андрей Шевченко неожиданно объявил об уходе из сборной Украины. У тренера истек срок контракта с национальной командой. Чем нам полюбился Шева-тренер
Шевченко-2016 VS Шевченко-2021
Шевченко-2016 VS Шевченко-2021 / Фото: Reuters, AFP

Андрей Шевченко работал с национальной командой на протяжении пяти лет. За это время сборная Украины подарила своим болельщикам немало позитивных эмоций.

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Ввел веселые традиции

С приходом в сборную Шевченко ввел необычную традицию для новичков национальной команды. Все дебютанты сборной на общем ужине вынуждены были спеть песню по своему выбору.

Чаще всего, это было очень смешно. Хотя мы узнали, что Сергей Кривцов имеет невероятный голос.

Привел иностранных помощников

Вместе с Андреем Шевченко в сборную пришли итальянские и испанские специалисты. Их работа так же стала залогом успеха сине-желтых под руководством Шевы.

А один из его помощников Андреа Мальдера настолько проникся любовью к нашей стране, что сделал себе татуировку с гербом и флагом Украины.

Научил обыгрывать грандов

Большим недостатком сборной Украины до прихода Андрея Шевченко было неумение играть против сильного соперника. Невероятным подвигом считалась ничья против гранда. Но Шева все поменял.

Чего только стоит победа в Киеве над действующим на тот момент чемпионом Европы Португалией в важнейшем матче отбора на Евро.

А затем еще была виктория над Испанией в Лиге наций. Да и ничья с Францией на старте отбора на ЧМ-2022 запомнится надолго.

В тренде

Подарил четвертьфинал Евро

Команда Андрея Шевченко великолепно провела отбор на Евро-2020, досрочно выиграв группу с Роналду и компанией.

Возможно, мы бы увидели более яркую игру нашей команды в финальной части, если бы Евро не перенесли из-за пандемии на год вперед.

Тем не менее, этим летом команда Шевченко дошла до четвертьфинала Евро-2020, несмотря на критику за невыразительную игру. Шесть доводов, почему выступление Украины на Евро-2020 – это круто.

Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам
Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам / Фото: Getty Images

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Выиграл Лигу наций

А еще перед стартом отбора на Евро-2020 Шевченко провел отличную репетицию в Лиге наций. Коуч не только вдоволь поэкспериментировал с составом, наигрывая ключевых игроков, но и вывел нашу команду в элиту европейского футбола. К сожалению, удержаться там помешало бюрократическое решение УЕФА.

Шевченко есть над чем задуматься. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Шевченко есть над чем задуматься. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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