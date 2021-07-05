6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Шесть доводов, почему выступление Украины на Евро-2020 – это круто

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 июля, 07:30
Копировать ссылку
Сборная Украины разочаровала игрой в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020, но подарила болельщикам массу эмоций за весь турнир. Почему не нужно критиковать команду Шевченко
Украина добилась на Евро-2020 исторического достижения
Украина добилась на Евро-2020 исторического достижения / Фото: Reuters

Разгромным поражением от Англии в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины перечеркнула успешное выступление на турнире. Все принялись искать недостатки в игре команды Шевченко. Даже мы задали тренеру сборной пять неудобных вопросов. Но ведь был и позитив в игре сине-желтых!

1. Историческое достижение

Впервые в истории сборная Украины вышла из группы на чемпионате Европы, а затем обновила свое достижение, добравшись до четвертьфинала. Наша команда вошла в восьмерку лучших команд Европы, опередив такие сборные, как Германия, Португалия и Франция. Это ли не главное?

2. Футбол объединил страну

Каждый матч сборной Украины собирал у экранов телевизоров, в барах, фан-зонах сотни болельщиков. На эти два часа украинцы забывали все невзгоды, облачались в сине-желтые цвета, вместе поддерживали любимую команду и пели хит о Путине. Что еще так может объединять украинцев, как национальная сборная? (ответ в последнем пункте)

3. Опыт для игроков

Участие в турнире уровня чемпионата Европы – огромный опыт для наших футболистов. Не каждый день выпадает шанс поиграть на одном поле с Гарри Кейном или Рахимом Стерлингом. Даже игроки, просидевшие весь турнир на лавке запасных, будут помнить его всю жизнь и будут стремиться вернуться на такой праздник футбола.

4. Сборная заговорила на украинском

После победы над Швецией вспыхнул скандал из-за того, что футболисты дают комментарии на русском языке. Но наша команда вышла из этой ситуации победителями – игроки быстро перешли на родной язык и вернули любовь болельщиков. Правда, еще случаются ошибки, но это пройдет со временем.

Футболисты сборной будут разговаривать на украинском языке
Футболисты сборной будут разговаривать на украинском языке / Фото: Reuters

5. Ярмоленко вернулся

Лидер и капитан сборной Украины не может записать себе в актив последние несколько сезонов. Как только Андрей наберет форму, тут же случается новая травма и он снова выбывает из игры на полгода. Но Евро показал, что Ярмолу еще рано списывать со счетов. Андрей стал автором двух голов и двух результативных передач. А еще его мяч претендует на звание самого красивого на Евро-2020. А как он потроллил Криштиану Роналду с колой...

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

6. Сделали Россию

Еще до старта Евро у россиян "подгорело" из-за формы нашей команды – контур Украины с Крымом и лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава!" подействовали на них, как красная тряпка на быка. Затем россияне возмущались формату турнира, когда их команда позорно вылетела из турнира, а сине-желтые пробились в 1/8 финала, а затем еще и в четвертьфинал вышли. Пришлось им признать, что Украина просто лучше играет в футбол.

Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять