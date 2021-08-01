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Шева йде зі збірної: за що ми полюбили тренера збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 18:10
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Сьогодні Андрій Шевченко несподівано оголосив, що йде зі збірної України. У тренера закінчився строк контракту з національною командою. Чим нам полюбився Шева-тренер
Шевченко-2016 VS Шевченко-2021
Шевченко-2016 VS Шевченко-2021 / Фото: Reuters, AFP

Андрій Шевченко працював з національною командою на протязі п'яти років. За цей час збірна України подарувала своїм уболівальникам чимало позитивних емоцій.

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Ввів веселі традиції

З приходом до збірної Шевченко ввів незвичайну традицію для новачків національної команди. Всі дебютанти збірної на загальному вечері змушені були заспівати пісню на свій вибір.

Найчастіше, це було дуже смішно. Хоча ми дізналися, що Сергій Кривцов має неймовірний голос.

Привів іноземних помічників

Разом з Андрієм Шевченком в збірну прийшли італійські та іспанські фахівці. Їх робота так само стала запорукою успіху синьо-жовтих під керівництвом Шеви.

А один з його помічників Андреа Мальдера настільки перейнявся любов'ю до нашої країни, що зробив собі татуювання з гербом і прапором України.

Навчив обігрувати грандів

Великим недоліком збірної України до приходу Андрія Шевченка було невміння грати проти сильного суперника. Неймовірним подвигом вважалася нічия проти гранда. Але Шева все поміняв.

Чого тільки варта перемога в Києві над чинним на той момент чемпіоном Європи Португалією в найважливішому матчі відбору на Євро.

А потім ще була вікторія над Іспанією в Лізі націй. Та й нічия з Францією на старті відбору на ЧС-2022 запам'ятається надовго.

В тренді

Подарував чвертьфінал Євро

Команда Андрія Шевченка чудово провела відбір на Євро-2020, достроково вигравши групу з Роналду і компанією.

Можливо, ми б побачили більш яскраву гру нашої команди у фінальній частині, якби Євро не перенесли через пандемію на рік вперед.

Проте, цього літа команда Шевченка дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, незважаючи на критику за невиразну гру. Шість доводів, чому виступ України на Євро-2020 – це круто.

Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам
Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам / Фото: Getty Images

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Виграв Лігу націй

А ще перед стартом відбору на Євро-2020 Шевченко провів відмінну репетицію в Лізі націй. Коуч не тільки вдосталь поекспериментував зі складом, награючи ключових гравців, але і вивів нашу команду в еліту європейського футболу. На жаль, утриматися там завадило бюрократичне рішення УЄФА.

Шевченку є над чим замислитися. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Шевченку є над чим замислитися. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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