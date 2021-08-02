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Баюл про Шеву: "Вчасно пішов. Інакше прогнали б капцями"

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 10:12
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Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл похвалила Андрія Шевченка за те, що той покинув посаду головного тренера футбольної збірної країни
Оксана Баюл і Андрій Шевченко
Оксана Баюл і Андрій Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Олімпійська чемпіонка 1994 року в фігурному катанні Оксана Баюл, яка давно живе в Лас-Вегасі, не оминула увагою відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України з футболу.

"Молодець, Андрію. Красень. Причому ще й вчасно пішов, переможцем. Провів відмінну роботу і за будь-який результат, окрім "півфіналу великого турніру", його прогнали б капцями за все хороше. А тепер спокійно може в італійському чемпіонаті працювати", – написала у себе в Instagram Баюл

Чемпіонка ОІ-1994 Оксана Баюл
Чемпіонка ОІ-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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