Шевченко пішов зі збірної через гроші – джерело

За даними ЗМІ, Андрія Шевченка не влаштувало істотне скорочення зарплати на новий цикл – тому він вирішив не залишатися біля керма національної команди

Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Сьогодні Андрій Шевченко ошелешив заявою, що він уже не тренер збірної України. За словами фахівця, його контракт з УАФ закінчився 1 серпня.

За інформацією Sport.ua з Будинку футболу, причиною прощання Шеви зі збірною стало фінансове питання. За словами джерела, Шевченкові в новому циклі – відборі на ЧС-2022 – Українська асоціація футболу урізала вдвічі зарплату.

Замість приблизно сімдесяти п'яти тисяч доларів на місяць тренер мав би отримувати близько тридцяти тисяч. Це дуже не сподобалося Андрію Миколайовичу, і він вирішив піти.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, праву руку Шеви вже покликали до Росії. Його італійський помічник Мауро Тассотті може очолити Локомотив.

Нагадаємо, Шевченко пропрацював біля керма збірної п'ять років. Він не зумів вивести команду на ЧС-2018 в РФ і довів "синьо-жовтих" до чвертьфіналу Євро-2020.