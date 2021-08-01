Шева їсть і танцює одночасно: відео відпочинку тренера збірної в Білому місті

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після чемпіонату Європи розслабляється з сім'єю на березі Адріатичного моря – дивіться відео і фото

Шевченко відпочиває в Остіно / Фото: Instagram

У Андрія Шевченка є житло в Києві та Лондоні, але після Євро-2020, де збірна України дійшла до 1/4 фіналу, її головний тренер вирішив відпочити душею і тілом на території Італії – країни-переможниці чемпіонату Європи.

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Разом з дружиною Крістен і синами, яких у Шеви чотири, Андрій Миколайович вирушив до Остуні, що на півдні Італії.

Це місто, розташоване на горбистих берегах Адріатичного моря і оточене древніми оливковими гаями, називають не інакше як Білим – через білий вапняк, з якого тут побудовані будинки.

З дружиною Шева прогулявся вузькими вуличками Остуні.

Потім насолодився чарівним заходом сонця.

Після чого Шевченко і його сімейство відвідали місцевий фестиваль музики і вогнів, де вдосталь начастувалися морозивом. При цьому володар "Золотого м'яча"-2004 примудрявся одночасно їсти – і танцювати!

Раніше дружина Шевченка зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля. У шлюбі вони вже 17 років.

При цьому Шевченко досі не оголосив, чи залишиться біля керма збірної України.