Шевченко натякнув, що піде зі збірної України

Головний тренер національної команди дав зрозуміти, що після Євро-2020 може покинути свою посаду. Володареві Золотого м'яча-2004 хочеться випробувати себе на клубному рівні

Майбутнє Шевченка під питанням / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко знову дав зрозуміти – не факт, що після Євро-2020 він залишиться біля керма "синьо-жовтих", хоча його контракт з УАФ і розрахований до кінця ЧС-2022.

"Я відпрацював п'ять років у збірній України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє"

"Безумовно, я б хотів одного разу очолити якийсь клуб", – наводить слова Шевченка Sky Sport Italia

Водночас Шева розповів, що готовий до серйозних викликів, і те, що він, мовляв, м'який у своїй роботі, – помилка.

"Який я тренер? Ви бачили лише добру версію мене, злу краще не знати. На цій роботі іноді доводиться бути таким. Мене надихали такі майстри, як Лобановський, Анчелотті, Моурінью. Великі тренери, які багато що виграли", – заявив Шевченко

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Нагадаємо, свого часу, за чутками, Шевченко розглядали як кандидата у тренери своїх колишніх клубів – Челсі та Мілана. Але позиції нинішніх коучів цих команд, Томаса Тухеля і Стефано Піолі, є непорушними.