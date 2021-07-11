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Бразилія 0
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Шевченко натякнув, що піде зі збірної України

Олег Люлька Олег Люлька
11 липня, 16:24
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Головний тренер національної команди дав зрозуміти, що після Євро-2020 може покинути свою посаду. Володареві Золотого м'яча-2004 хочеться випробувати себе на клубному рівні
Майбутнє Шевченка під питанням
Майбутнє Шевченка під питанням / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко знову дав зрозуміти – не факт, що після Євро-2020 він залишиться біля керма "синьо-жовтих", хоча його контракт з УАФ і розрахований до кінця ЧС-2022.

"Я відпрацював п'ять років у збірній України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє"

"Безумовно, я б хотів одного разу очолити якийсь клуб", – наводить слова Шевченка Sky Sport Italia

Водночас Шева розповів, що готовий до серйозних викликів, і те, що він, мовляв, м'який у своїй роботі, – помилка.

"Який я тренер? Ви бачили лише добру версію мене, злу краще не знати. На цій роботі іноді доводиться бути таким. Мене надихали такі майстри, як Лобановський, Анчелотті, Моурінью. Великі тренери, які багато що виграли", – заявив Шевченко

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Італія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Нагадаємо, свого часу, за чутками, Шевченко розглядали як кандидата у тренери своїх колишніх клубів – Челсі та Мілана. Але позиції нинішніх коучів цих команд, Томаса Тухеля і Стефано Піолі, є непорушними.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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