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Сенсація на Олімпіаді! Друг Шеви вилетів за крок від неймовірного рекорду

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 14:21
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У півфіналі тенісного турніру на Іграх у Токіо перший номер світового рейтингу серб Новак Джокович несподівано поступився німцеві Олександру Звєрєву
Андрій Шевченко і Новак Джокович
Андрій Шевченко і Новак Джокович / Фото: Reuters

Тривалість зустрічі склала 2 години і 5 хвилин. Звєрєв здобув перемогу над Джоковичем у трьох сетах із рахунком 1:6, 6:3, 6:1 і тепер у фіналі одиночного чоловічого розряду, 1 серпня, зіграє з Кареном Хачановим із ОКР.

Джокович же втратив нагоду першим із чоловіків виграти "Золотий шолом" – тобто всі чотири турніру "Великого шолома" і Олімпіаду за один рік. Раніше в 2021 році Новаку підкорилися перші три турніри "Великого шолома", причому "Вімблдон" Джокович виграв за вболівальницької підтримки свого друга – Андрія Шевченка.

Зазначимо, що у жінок єдиною спортсменкою, якій вдалося виграти "Золотий шолом", є німецька тенісистка Штеффі Граф, яка зробила це в 1988 році.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
15
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