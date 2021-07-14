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"Люблю тебе": дружина Шевченка зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 16:11
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Сьогодні 17 років, як Андрій Шевченко і Крістен Пазік одружилися, з цього приводу дружина тренера збірної України запостила в соцмережі ретро знімки
Андрій і Крістен уже 17 років разом
Андрій і Крістен уже 17 років разом

14 липня 2004 року Андрій Шевченко з завидного нареченого перетворився в сім'янина. Весілля Андрія та Крістен пройшло у Вашингтоні. Воно було дуже скромним. "Ні я, ні дружина не хотіли пишних церемоній. Ми з її батьком просто грали в гольф, а потім приїхала Крістен, її мама, весільний реєстратор, і ми розписалися", – розповідав Шевченко.

Сьогодні Крістен опублікувала зворушливий пост в Instagram.

"Вітаю з річницею мого єдиного і неповторного. Спасибі за любов, підтримку і сміх. Я люблю тебе", – написала Крістен і додала пару ретро знімків.

Нагадаємо, Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)

Нагадаємо, що недавно Андрій з синами відвідав фінальний матч Вімблдону.

Також діти підтримували Шевченка під час матчів збірної України на Євро-2020.

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