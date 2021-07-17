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Ставлю Україні на Євро чотири! Колишній захисник збірної – про слабкі сторони команди Шеви

Олена Павлова Олена Павлова
17 липня, 13:05
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Колишній захисник збірної України Юрій Сак вважає, що Андрію Шевченку на чемпіонаті Європи-2020 варто було більше довіряти запасним гравцям, особливо Довбику
Юрій Сак оцінив роботу Андрія Шевченка в збірній України на Євро-2020
Юрій Сак оцінив роботу Андрія Шевченка в збірній України на Євро-2020 / Фото: Getty Images

Колишній захисник збірної України, Чорноморця і маріупольського Металурга Юрій Сак поставив команді Андрія Шевченка четвірку за виступ на чемпіонаті Європи-2020. Раніше ми повідомляли, що відразу чотири футболісти України серед гравців, які найбільше подорожчали після Євро.

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"Оцінюю виступ на четвірку. Перед командою стояло завдання – вийти з групи. Збірна України пробилася до 1/8 фіналу і подолала цей бар'єр. Тому вихід до чвертьфінал Євро – хороший результат. Чому не п'ятірка? Тому що було дві гри, які наша команда провела дуже слабо...", – розповів Сак zbirna.com

Андрій Шевченко в матчі з Англією виглядав розгубленим
Андрій Шевченко в матчі з Англією виглядав розгубленим / Фото: Reuters

Плюси збірної України

"У нас не було розсипи гольових моментів, але реалізація була на відмінному рівні, на відміну від товариських матчів перед чемпіонатом Європи. Значить, була проведена якісна робота. Не завжди виходило, але команда все одно намагалася діяти комбінаційно. Це теж плюс для колективу – не піти зі свого шляху"

Гаррі Магуайр забиває у ворота України
Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

Мінуси команди Шевченка

"Були великі проблеми в грі на другому поверсі, особливо це впадало в очі в матчі з Англією. Причому, ми не змогли протиставити супернику контргри, як і в поєдинку з Австрією. За ці дві зустрічі, якщо не помиляюся, наша команда тільки три рази потрапила в створ воріт противника"

Артем Довбик, збірна України
Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

Також Сак вважає, що Андрію Шевченку варто було більше довіряти запасним гравцям: "Більше часу можна було дати Довбику, і це не стосується матчу зі Швецією, в якому нападник став героєм. Якби його і раніше почали випускати, форвард не зіпсував би каші. Мені здається, Артема перетримали на лавці запасних"

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