УАФ видалила сердечка під постом Шеви про завершення контракту

Українська асоціація футболу дуже дивно поводиться після заяви Андрія Шевченка про відхід з поста головного тренера національної збірної

Шевченко і його кум - бос УАФ Павелко / Фото: Facebook

Українська асоціація футболу досі не зробила офіційної заяви стосовно поста Андрія Шевченка про завершення контракту з УАФ.

Замість цього УАФ, очолювана кумом Андрія Шевченка – Андрієм Павелкоv, інтригує вболівальників своїми емодзі.

Спочатку під постом Шеви в Instagram УАФ поставила два сердечка – синє і жовте.

Однак пізніше видалила цей коментар.

До чого б це?

Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фото: УНН

В тренді Шева йде: за що ми полюбили тренера збірної України

При цьому глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич на питання, чи означає заява Шевченкf в Instagram, що той залишає національну команду, в коментарі Tribuna.com відповів: "Я не знаю".

Відзначимо, що Маркевича називають одним з можливих наступників Шеви на посаді коуча "синьо-жовтих".

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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