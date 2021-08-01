Хто замінить Шевченка у збірній України: головні претенденти

Скоріше за все, разом з Шевою піде і його інтернаціональний тренерський штаб. У збірній хіба що залишиться тренер воротарів Олександр Шовковський. Він і буде першим кандидатом.
Читайте також: Куди йде Шевченко? 5 варіантів для екс-тренера збірної України
Олександр Шовковський
Легендарний голкіпер збірної України і Динамо приєднався до тренерського штабу збірної лише минулої осені, але швидко став своїм.
Шовковський навіть прийшов на виручку, коли через пандемію у Шеви не залишилося воротарів для заявки на товарняк з Францією.
Проти нього говорить той факт, що у Шовковського немає ніякого тренерського досвіду. Але і Шевченко очолив збірну, попрацювавши перед цим лише асистентом Михайла Фоменка.
Сергій Ребров
Ребров був найвірогіднішим наступником Шевченка і навіть ходили чутки, що він підписав попередній контракт з УАФ.
Але Ребров так і не дочекався. поки Шева піде, тому цього літа змінив Ференцварош на Аль-Айн з АОЕ. Розірвати контракт буде важкувато.
Віктор Скрипник
Скрипник непогано себе зарекомендував у Зорі, демонструючи вміння поставити гру команді, склад якої змінюється кожне міжсезоння.
Але якщо він зараз піде з луганського клубу, то остаточно його доб'є, а в УАФ немає часу, щоб чекати закінчення контракту – вже в вересні збірна проведе наступні матчі у відборі на ЧС-2022.
Мирон Маркевич
Ще один кандидат на тренерське крісло в збірній. Подейкували, що Маркевич погодився на роботу в УАФ тільки тому, що йому пообіцяли роботу в збірній після того, як піде Шевченко.
Мирону Богдановичу в цьому році стукнуло 70 років і робота в національній команді могла б стати вінцем всієї його кар'єри!
Іноземець
Втім, не будемо обмежуватися лише місцевими кадрами. Успіхи Яремчука, Маліновського та Зінченка в Європі доводять, що наші футболісти можуть плідно працювати під керівництвом іноземців.
Так чому б їм не довірити цілу команду? Тим більше, що асистенти Шеви підтвердили правильність їх призначення.