Хто замінить Шевченка у збірній України: головні претенденти

Андрій Шевченко пішов зі збірної України після п'ятирічного періоду. Спробуємо розібратися, хто може стати заміною знаменитому коучу в національній команді

Хто замінить Андрія Шевченка в збірній Україні

Скоріше за все, разом з Шевою піде і його інтернаціональний тренерський штаб. У збірній хіба що залишиться тренер воротарів Олександр Шовковський. Він і буде першим кандидатом.

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Олександр Шовковський

Легендарний голкіпер збірної України і Динамо приєднався до тренерського штабу збірної лише минулої осені, але швидко став своїм.

Шовковський навіть прийшов на виручку, коли через пандемію у Шеви не залишилося воротарів для заявки на товарняк з Францією.

Проти нього говорить той факт, що у Шовковського немає ніякого тренерського досвіду. Але і Шевченко очолив збірну, попрацювавши перед цим лише асистентом Михайла Фоменка.

Роздягальня збірної України після перемоги над Іспанією / Фото: Instagram

Сергій Ребров

Ребров був найвірогіднішим наступником Шевченка і навіть ходили чутки, що він підписав попередній контракт з УАФ.

Але Ребров так і не дочекався. поки Шева піде, тому цього літа змінив Ференцварош на Аль-Айн з АОЕ. Розірвати контракт буде важкувато.

Сергій Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

Віктор Скрипник

Скрипник непогано себе зарекомендував у Зорі, демонструючи вміння поставити гру команді, склад якої змінюється кожне міжсезоння.

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Але якщо він зараз піде з луганського клубу, то остаточно його доб'є, а в УАФ немає часу, щоб чекати закінчення контракту – вже в вересні збірна проведе наступні матчі у відборі на ЧС-2022.

Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Мирон Маркевич

Ще один кандидат на тренерське крісло в збірній. Подейкували, що Маркевич погодився на роботу в УАФ тільки тому, що йому пообіцяли роботу в збірній після того, як піде Шевченко.

Мирону Богдановичу в цьому році стукнуло 70 років і робота в національній команді могла б стати вінцем всієї його кар'єри!

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Іноземець

Втім, не будемо обмежуватися лише місцевими кадрами. Успіхи Яремчука, Маліновського та Зінченка в Європі доводять, що наші футболісти можуть плідно працювати під керівництвом іноземців.

Так чому б їм не довірити цілу команду? Тим більше, що асистенти Шеви підтвердили правильність їх призначення.