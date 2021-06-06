Ребров уклав контракт з новим клубом – пішов на дуже великі гроші!

Сергія Станіславовича після Ференцвароша чекали біля керма збірної України, але він очолив найтитулованішу команду Об'єднаних Арабських Еміратів – Аль-Айн

Сергій Ребров / Фото: Reuters

Сергій Ребров – новий тренер команди Аль-Айн. Після прощання з Ференцварошемчутки сватали його до збірної України, але 47-річний фахівець їде працювати до ОАЕ.

Про укладання контракту Аль-Айна з Ребровим повідомляє Twitter однойменного клубу з емірату Абу-Дабі.

Умови угоди офіційно не розголошуються, але, як стверджував раніше турецький журналіст Екрем Конур, Ребров отримуватиме в Аль-Айні 3,5 мільйона доларів на рік, що майже вдвічі більше, ніж було у нього в Будапешті.

Сергій Ребров. Фото – Fradi.hu

Аль-Айн – найтитулованіший клуб Еміратів. Команда рекордні 13 разів вигравала чемпіонат країни, 7 разів ставала володарем Кубка і 5 – Суперкубка ОАЕ. У 2003 році перемагала в азіатській Лізі чемпіонів.

Однак останнє чемпіонство Аль-Айна датоване сезоном 2017/18, а в минулій першості ОАЕ клуб на прізвисько "Бос" фінішував шостим з чотирнадцяти, що стало найгіршим результатом за сім років.

Сергій Ребров з дружиною / Фото: Instagram

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У Реброві Аль-Айн бачить тренера, який принесе команді нові чемпіонські титули, як це українець робив у Динамо (два чемпіонства) і Ференцвароші (три).

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