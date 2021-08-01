Куди йде Шевченко? 5 варіантів для екс-тренера збірної України

Через п'ять років у збірній України Андрій Шевченко виявився безробітним. Спробуємо знайти для нашого знаменитого тренера нове місце роботи

Куди йде Андрій Шевченко / Фото: Reuters

За час роботи в національній команді Шевченко заробив непогане портфоліо. Новий клуб повинен бути як мінімум не гірше нашої збірної.

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Динамо

Вболівальники київського клубу явно хотіли б побачити на чолі команди легендарного вихованця, тим більше, що активні фанати продовжують протестувати проти запрошення в команду Мірчі Луческу.

Але, по-перше, у Динамо діючий контракт з румунським тренером і після тріумфу в минулому сезоні його ніхто не звільнить.

По-друге, зараз у киян немає тих фінансових можливостей, щоб задовольнити апетити Шевченка, як в плані особистого контракту, так і в плані покупки нових виконавців.

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Мілан

Не менш рідний клуб для Шеви. В Мілані вже давно чекають приходу Шевченка, особливо часто його згадували в Італії, коли збірна була на ходу у відборі на Євро, а Мілан в цей час плентався в середині таблиці Серії А.

Але в минулому сезоні Мілан під керівництвом Стефано Піолі зайняв друге місце і пробився в Лігу чемпіонів, було б дуже негарно звільнити тренера після такого.

Проте, все може помінятися в разі невдалого старту Мілана в новому сезоні. Додамо, що і сам Шева мріє очолити "россонері".

Челсі

Ще один клуб, з яким пов'язували Шевченка. Але взимку лондонці уклали контракт з Томасом Тухелем, який через кілька місяців привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів.

Навряд чи Роман Абрамович ризикне звільнити коуча навіть заради свого доброго друга.

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Інша збірна

Шевченко вже давненько говорив, що хоче себе спробувати в клубному футболі, так що малоймовірно, що Андрій Миколайович прийме пропозицію від іншого збірної.

Хіба що це буде дуже приваблива пропозиція від когось з грандів європейського футболу.

Майбутнє Шевченка під питанням / Фото: Reuters

Клуб за межами Європи

Практично така ж ситуація з командами не з Європи. У Шеви величезні амбіції на тренерському терені, тому навряд чи він зараз поїде на заробітки в Китай, або піде по стопах Сергія Реброва і відправиться до шейхів.

Це повинно бути дуже крута пропозиція або, наприклад, вольове рішення дружини-американки перебратися в США. Не дарма ж говорили, що саме Крістен Пазік наполягла на переїзді Шеви з Мілана в Челсі, хоча недавно сам Шевченко спростував ці чутки.

/ Фото: Instagram

Очевидного варіанта для Андрія Шевченка ми не бачимо. Втім, можна не сумніватися, що довго Шева залишатися без роботи не буде!

Кращий матч збірної України під керівництвом Андрія Шевченка: