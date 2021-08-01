Куди йде Шевченко? 5 варіантів для екс-тренера збірної України

За час роботи в національній команді Шевченко заробив непогане портфоліо. Новий клуб повинен бути як мінімум не гірше нашої збірної.
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Динамо
Вболівальники київського клубу явно хотіли б побачити на чолі команди легендарного вихованця, тим більше, що активні фанати продовжують протестувати проти запрошення в команду Мірчі Луческу.
Але, по-перше, у Динамо діючий контракт з румунським тренером і після тріумфу в минулому сезоні його ніхто не звільнить.
По-друге, зараз у киян немає тих фінансових можливостей, щоб задовольнити апетити Шевченка, як в плані особистого контракту, так і в плані покупки нових виконавців.
Мілан
Не менш рідний клуб для Шеви. В Мілані вже давно чекають приходу Шевченка, особливо часто його згадували в Італії, коли збірна була на ходу у відборі на Євро, а Мілан в цей час плентався в середині таблиці Серії А.
Але в минулому сезоні Мілан під керівництвом Стефано Піолі зайняв друге місце і пробився в Лігу чемпіонів, було б дуже негарно звільнити тренера після такого.
Проте, все може помінятися в разі невдалого старту Мілана в новому сезоні. Додамо, що і сам Шева мріє очолити "россонері".
Челсі
Ще один клуб, з яким пов'язували Шевченка. Але взимку лондонці уклали контракт з Томасом Тухелем, який через кілька місяців привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів.
Навряд чи Роман Абрамович ризикне звільнити коуча навіть заради свого доброго друга.
Інша збірна
Шевченко вже давненько говорив, що хоче себе спробувати в клубному футболі, так що малоймовірно, що Андрій Миколайович прийме пропозицію від іншого збірної.
Хіба що це буде дуже приваблива пропозиція від когось з грандів європейського футболу.
Клуб за межами Європи
Практично така ж ситуація з командами не з Європи. У Шеви величезні амбіції на тренерському терені, тому навряд чи він зараз поїде на заробітки в Китай, або піде по стопах Сергія Реброва і відправиться до шейхів.
Це повинно бути дуже крута пропозиція або, наприклад, вольове рішення дружини-американки перебратися в США. Не дарма ж говорили, що саме Крістен Пазік наполягла на переїзді Шеви з Мілана в Челсі, хоча недавно сам Шевченко спростував ці чутки.
Очевидного варіанта для Андрія Шевченка ми не бачимо. Втім, можна не сумніватися, що довго Шева залишатися без роботи не буде!
Кращий матч збірної України під керівництвом Андрія Шевченка: