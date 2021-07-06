Запропонували гімн Росії замість українського: після перемоги Баюл не знайшли "Ще не вмерла ..."

Фігуристка Оксана Баюл розповіла, як організатори Олімпійських Ігор-1994 року в Ліллехаммері не знайшли гімн України для нагородження, а чемпіонка не пішла на відкриття через теплі штани

Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

Олімпійська чемпіонка 1994 року з фігурного катання в складі України Оксана Баюл розповіла про проблеми на Олімпіаді. А також зазначила, що тоді не знала про розбірки в американській збірній між Ненсі Керріган і Тонею Хардінг. Раніше Баюл порівняла себе з Брітні Спірс.

"Я не знала, що відбувається у збірній США. Телевізор не дивилася, і я зрозуміла, що щось не так, тільки коли приїхали в Ліллехаммер. Там теж було забавно – у мене, наприклад, із спеціально виданої форми пропали теплі штани. Тому я не пішла на церемонію відкриття – щоб не захворіти, тренери притримали. Куди ці штани поділися – без поняття", – цитує Баюл СЕ

Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

"Коли пішли тренування, прийшло дивне відчуття. Ukraine і USA поруч за алфавітом, тому ми каталися поруч з ними. Тренування перетворилися на шоу, багато народу, натовп преси. Вийшло, що кататися погано вже не можна"

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Особливо запам'яталася плутанина після закінчення, коли не могли знайти гімн. Нашому начальнику команди Людмилі Михайлівській кажуть: "Ми не можемо знайти гімн України. Але можемо зіграти російський гімн" Після цих слів вона сіла в машину з мигалкою, поїхала в олімпійське селище, привезла гімн, поставили"

Раніше Баюл глузувала з успіхами збірної на Євро.