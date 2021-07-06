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Запропонували гімн Росії замість українського: після перемоги Баюл не знайшли "Ще не вмерла ..."

Олена Павлова, Андрій Трофімов
6 липня, 12:04
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Фігуристка Оксана Баюл розповіла, як організатори Олімпійських Ігор-1994 року в Ліллехаммері не знайшли гімн України для нагородження, а чемпіонка не пішла на відкриття через теплі штани
Оксана Баюл і її "Лебідь"
Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

Олімпійська чемпіонка 1994 року з фігурного катання в складі України Оксана Баюл розповіла про проблеми на Олімпіаді. А також зазначила, що тоді не знала про розбірки в американській збірній між Ненсі Керріган і Тонею Хардінг. Раніше Баюл порівняла себе з Брітні Спірс.

"Я не знала, що відбувається у збірній США. Телевізор не дивилася, і я зрозуміла, що щось не так, тільки коли приїхали в Ліллехаммер. Там теж було забавно – у мене, наприклад, із спеціально виданої форми пропали теплі штани. Тому я не пішла на церемонію відкриття – щоб не захворіти, тренери притримали. Куди ці штани поділися – без поняття", – цитує Баюл СЕ

Оксана Баюл і її донька
Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

"Коли пішли тренування, прийшло дивне відчуття. Ukraine і USA поруч за алфавітом, тому ми каталися поруч з ними. Тренування перетворилися на шоу, багато народу, натовп преси. Вийшло, що кататися погано вже не можна"

Читайте також: "Україні треба дружити з Росією. Рада, що Путін і Байден домовилися": Баюл понесло

Особливо запам'яталася плутанина після закінчення, коли не могли знайти гімн. Нашому начальнику команди Людмилі Михайлівській кажуть: "Ми не можемо знайти гімн України. Але можемо зіграти російський гімн" Після цих слів вона сіла в машину з мигалкою, поїхала в олімпійське селище, привезла гімн, поставили"

Раніше Баюл глузувала з успіхами збірної на Євро.

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Г
О
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3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
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2
Австрія
3
4:3
6
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3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
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7:6
4
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Угорщина
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