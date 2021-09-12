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А Баюл помолодшала: відмовниця від України показала, яка вона американка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 вересня, 17:53
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Перша олімпійська чемпіонка незалежної України намагається максимумально дистанціюватися від своєї рідної країни, використовуючи для цього національні символи США
Оксана Баюл. Колаж - "Сьогодні"
Оксана Баюл. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Баюл відмовилася від українського громадянства після того, як її не запросили до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.

"Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене", – сказала тоді фігуристка, яка в 1994-му стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України

Пізніше, в День незалежності України, Баюл зізналася в любові до США.

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А тепер Оксана, яка проживає в Лас-Вегасі, показала в Instagram, яка вона американка.

Баюл замотала на шию хустку у вигляді американського прапора і повісила собі на груди брошку-сердечко з тією ж "штатівською" кольоровою гамою.

При цьому Оксана, надівши перлинні сережки, підрум'янила щоки, підкреслила тушшю вії і підмалювала губи.

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Коротше кажучи, помолодшала.

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Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України, якій нині 43, вже довше прізвище. Вона – Оксана Баюл-Фаріна. У США фігуристка знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джей Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Їхній доньці Софії, яку Оксана вчить фігурного катання, йде сьомий рік.

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