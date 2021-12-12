12 грудня 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 грудня 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетіко --
14 грудня 22:00
Дженоа --
Салернітана --
12 грудня 14:00 Відео
Чорноморець 2
Металіст 1925 1
12 грудня 17:00 Відео
Динамо 1
Зоря 1
12 грудня 19:30 Відео
Колос 2
Минай 1
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Шановні! Оксана Баюл знову зчепилась із російськими журналістами

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 грудня, 23:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменита фігуристка вказала на фактичні помилки у статті, які стосувалися її віку та біографії Соні Хені
У Россії не знають у скільки років Баюл виграла Олімпіаду
У Россії не знають у скільки років Баюл виграла Олімпіаду / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл обурилася публікацією у російській "Експрес-газеті". Раніше Баюл відмовилася від українського громадянства.

Там було написано, що Оксана стала олімпійською чемпіонкою у 15 років.

Реклама

"Шановні, я виграла у 16 років", – написала Баюл в Instagram.

Крім того, Баюл розлютило твердження, що популярність допомогла легендарній фігуристці Соні Хені врятуватися від війни і переїхати до США.

"Війна почалася в 1939 році. Ніякий Hollywood їй не допомагав втекти від війни!" – поправила російських журналістів Оксана.

І справді, Соня Хені переїхала з Норвегії до США 1936-го року.

Реклама

Відмітимо, що Баюл часто пісочила російські ЗМІ: "Це не люди, а чорти".

Дивіться, як Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері:

Реклама

Раніше ми писали, що Баюл розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто працюватиме? Усі тренери в Росії .

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Сьогодні
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Неділя, 12 грудня
2:1
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
2:1
Відео Про матч
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти