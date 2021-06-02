Задовбало! Баюл відповіла на заяву Анни Семенович

Олімпійська чемпіонка вважає, що фігурне катання перетворилося в акробатику на льоду і зараз помилково робиться ставка на стрибки в чотири або п'ять оборотів

Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл продовжує активну переписку в соціальних мережах. Нещодавно Баюл розповіла про скандальне ДТП в нетверезому стані. А тепер відповіла на інтерв'ю колишньої фігуристки і зіркової співачки Анни Семенович.

Обговорюючи віковий ценз у фігурному катанні Семенович зазначила, що Баюл вже в 16 років виграла Олімпіаду.

"Аня, а ти ніколи не замислювалася, чому в наш час навіть у танцюристів був шанс поїхати на дві або три Олімпіади. Савченко каталася на п'яти Олімпіадах. А зараз Липницька, Загітова, Медведєва залишилися без вибору. Задовбало фігурне стрибання, акробатика на льоду. Де фігурне катання? А що буде у 2022 році – установка на те, хто більше стрибне четверних елементів і ще з неправильних відштовхувань? А якщо стрибків у п'ять оборотів почнуть навчати, так всі поламаються у дитячому віці. Потім це не виправити. А стадне почуття самозбереження як вони збираються відключати у спортсменів для вивчення п'яти обертів? A за "Лебедя" спасибі. Я його і в 43 можу вийти і відкатати так, що зал встане і буде плескати, немає сумнівів. Мого "Лебедя" всі знають і розуміють краще ніж стрибки в п'ять обертів ", – написала Баюл в Instagram.

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Дивіться, як Баюл перемагала на Олімпіаді: