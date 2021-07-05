В Америці на мені поставили клеймо – алкоголік: Баюл порівняла себе з Брітні Спірс

Знаменита фігуристка давно зав'язала з алкоголем і не погоджується зі звинуваченнями ЗМІ. Вона стверджує, що аварії не сталося б, якби її команда діяла по-іншому

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл розповіла правду про свою аварію в 1997 році. У ЗМІ гуляє версія, що спортсменка була в той момент в стані алкогольного сп'яніння, а деякі навіть написали про наркотики.

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"Першими приїхали не поліцейські, а медики. Вони забрали мене в лікарню, і вони продали інформацію Associated Press про те, що я була в нетверезому стані. Хоча це заборонено законом. Потім, хто відкривав двері в клуб? Хіба не знали, що це Оксана Баюл? Але все одно наливали. Чесно, якби моя команда на той момент діяла по-іншому, результат був би інший. Я заробляла гроші, а вони переправлялися через Кайманові острови в Україну моєю командою", – розповіла Баюл в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Оксана Баюл критикує російські ЗМІ

Оксана не стала спростовувати чутки про алкоголь, але запевняє, що давно зав'язала і веде здоровий спосіб життя.

"Після тієї аварії в Америці на мені поставили клеймо, як у нацистській Німеччині на ув'язнених. Мол, я алкоголік. А який я алкоголік? Я закінчила пити і не знаю навіть, коли останній раз випивала. Так, я була там, але це вже в далекому минулому. А зараз веду тверезий спосіб життя. Я вже багато чого бачила. Я залишилася без батьків в 13 років і заробила все своїми руками і ковзанами. Ніхто срібну ложку в рот не клав. І коли я відмовилася дати інтерв'ю тому сайту, вони написали текст, де приплели наркотики і багато чого. У 43 ставишся до цього спокійно, але все одно боляче. Я вже там була, але я вже не там.

Баюл – олімпійська чемпіонка-1994 / Фото: Instagram