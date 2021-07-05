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В Америці на мені поставили клеймо – алкоголік: Баюл порівняла себе з Брітні Спірс

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 липня, 16:57
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Знаменита фігуристка давно зав'язала з алкоголем і не погоджується зі звинуваченнями ЗМІ. Вона стверджує, що аварії не сталося б, якби її команда діяла по-іншому
Оксана Баюл
Оксана Баюл / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл розповіла правду про свою аварію в 1997 році. У ЗМІ гуляє версія, що спортсменка була в той момент в стані алкогольного сп'яніння, а деякі навіть написали про наркотики.

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"Першими приїхали не поліцейські, а медики. Вони забрали мене в лікарню, і вони продали інформацію Associated Press про те, що я була в нетверезому стані. Хоча це заборонено законом. Потім, хто відкривав двері в клуб? Хіба не знали, що це Оксана Баюл? Але все одно наливали.

Чесно, якби моя команда на той момент діяла по-іншому, результат був би інший. Я заробляла гроші, а вони переправлялися через Кайманові острови в Україну моєю командою", – розповіла Баюл в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Оксана Баюл критикує російські ЗМІ
Оксана Баюл критикує російські ЗМІ

Оксана не стала спростовувати чутки про алкоголь, але запевняє, що давно зав'язала і веде здоровий спосіб життя.

"Після тієї аварії в Америці на мені поставили клеймо, як у нацистській Німеччині на ув'язнених. Мол, я алкоголік. А який я алкоголік? Я закінчила пити і не знаю навіть, коли останній раз випивала. Так, я була там, але це вже в далекому минулому. А зараз веду тверезий спосіб життя.

Я вже багато чого бачила. Я залишилася без батьків в 13 років і заробила все своїми руками і ковзанами. Ніхто срібну ложку в рот не клав. І коли я відмовилася дати інтерв'ю тому сайту, вони написали текст, де приплели наркотики і багато чого. У 43 ставишся до цього спокійно, але все одно боляче. Я вже там була, але я вже не там.

Баюл – олімпійська чемпіонка-1994
Баюл – олімпійська чемпіонка-1994 / Фото: Instagram

Але про селебріті взагалі можна писати що завгодно. В Америці недавно законом захистили принаймні дітей. Але... у нас Брітні Спірс не може позбутися опіки батька, їй досі вказують, що робити. Це жах, у неї грошей майже не залишилося", – заявила фігуристка.

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A
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C
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E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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